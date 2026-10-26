Ціни на пальне 26 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 26 жовтня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 93,84 грн (+1 коп.) А-95 90,05 грн (+1 коп.) А-92 86,44 грн (0 коп.) ДП 103,72 грн (+27 коп.) Газ 54,95 грн (+1,60 грн)

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 95,90 92,90 105,90 56,50 UPG 92,90 89,90 102,90 54,90 WOG 95,90 92,90 106,90 56,90 УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 101,90 52,90 SOCAR 97,90 94,90 106,00 56,50 AMIC 92,03 88,98 103,98 55,82 БРСМ-Нафта 87,69 101,08 52,49