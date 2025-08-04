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Цены на топливо 4 августа 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 августа 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|63,54 грн (0 коп.)
|А-95
|58,95 грн (+1 коп.)
|А-92
|58,09 грн (+5 коп.)
|ДТ
|56,07 грн (+1 коп.)
|Газ
|34,45 грн (0 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|58,49
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,99
|57,82
|34,48
|AMIC
|61,99
|58,83
|55,78
|33,08
|БРСМ-Нафта
|54,19
|50,96
|32,96
Напомним, Индия резко увеличила закупки американской нефти после угроз Трампа из-за сотрудничества с Россией. Крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Индии – Indian Oil Corporation (IOC) – приобрел не менее 5 миллионов баррелей сырой нефти из США и еще 2 миллиона баррелей из Объединенных Арабских Эмиратов.