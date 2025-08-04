Ціни на пальне 4 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 4 серпня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,54 грн (0 коп.) А-95 58,95 грн (+1 коп.) А-92 58,09 грн (+5 коп.) ДП 56,07 грн (+1 коп.) Газ 34,45 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 58,49 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,99 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,83 55,78 33,08 БРСМ-Нафта 54,19 50,96 32,96

Нагадаємо, Індія різко збільшила закупівлі американської нафти після погроз Трампа через співпрацю з Росією. Найбільший державний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corporation (IOC) – придбав щонайменше 5 мільйонів барелів сирої нафти зі США та ще 2 мільйони барелів із Об’єднаних Арабських Еміратів.