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Цены производителей промышленной продукции за год выросли на 51,9% — Госстат

инфляция
Цены производителей выросли на 51,9% за год / Depositphotos

В марте 2025 года темпы роста цен производителей промышленной продукции замедлились до 0,7% по сравнению с прошлым месяцем, когда этот показатель составил 1,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным, в марте 2025 года промышленные производители подняли цены на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (мартом 2024 года).

Индекс цен производителей промышленной продукции (показатель среднего уровня изменения отпускных оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления) составил 0,7%.

Фото 2 — Цены производителей промышленной продукции за год выросли на 51,9% — Госстат

Согласно данным Госстата, наибольший рост цен производителей за последние 12 месяцев (с апреля 2024 по март 2025 года) был в июне 2024 года и составил 14,0% к предыдущему месяцу (мая 2024 года).

Напомним, по прогнозу НБУ, инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись до 5% в 2026-м.

Автор:
Татьяна Бессараб