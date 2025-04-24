Цены производителей промышленной продукции за год выросли на 51,9% — Госстат

В марте 2025 года темпы роста цен производителей промышленной продукции замедлились до 0,7% по сравнению с прошлым месяцем, когда этот показатель составил 1,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным, в марте 2025 года промышленные производители подняли цены на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (мартом 2024 года).

Индекс цен производителей промышленной продукции (показатель среднего уровня изменения отпускных оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления) составил 0,7%.

Согласно данным Госстата, наибольший рост цен производителей за последние 12 месяцев (с апреля 2024 по март 2025 года) был в июне 2024 года и составил 14,0% к предыдущему месяцу (мая 2024 года).

Напомним, по прогнозу НБУ, инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись до 5% в 2026-м.