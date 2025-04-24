Ціни виробників промислової продукції за рік зросли на 51,9% - Держстат

У березні 2025 року темпи зростання цін виробників промислової продукції сповільнилися до 0,7% порівняно з минулим місяцем, коли цей показник становив 1,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними, у березні 2025 року промислові виробники підняли ціни на 51,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року (березнем 2024 року).

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 0,7%.

Згідно з даними Держстату, найбільше зростання цін виробників за останні 12 місяців (з квітня 2024 року по березень 2025 року) було у червні 2024 року і становило 14,0% до попереднього місяця (травня 2024 року).

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, інфляція зростатиме до середини року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.