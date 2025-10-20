Цены растут медленно, но объявлений становится больше: каков был сентябрь для рынка недвижимости

Сентябрь традиционно ознаменовался оживлением на рынке как первичной, так и вторичной недвижимости. В большинстве областей повышается стоимость, в то же время увеличивается спрос и предложение. Но цены растут медленно, а на спрос и предложение существенно влияет фактор безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные DIM.RIA.

Первичный рынок: цены растут медленно на фоне колебания спроса

Доля действующих отделов продаж новостроек в сентябре осталась на уровне июльского показателя - 83%. В течение месяца в эксплуатацию ввели 4 новых дома (всего 5 секций): 2 во Львовской области и по 1 – в Киевской, Хмельницкой и Волынской областях.

Стоимость квадратного метра в большинстве областей растет. Лидером остается Киев со средней стоимостью квадратного метра в $1 411/м². Низкие цены наблюдаются в Сумской и Запорожской областях.

DIM.RIA: средняя стоимость за квадратный метр в новостройке

Спрос на новостройки в сентябре нестабильный. Наибольший рост - в Черниговской (31%) и Кировоградской (14%) областях. Максимальное уменьшение зафиксировано на Закарпатье (-11,3%), в Сумской (-11%) и Ивано-Франковской областях (-10%).

DIM.RIA: спрос на жилье в новостройках

Вторичный рынок: предложение растет, спрос неустойчив

Предложение продажи вторичной недвижимости в сентябре выросло почти во всех областях.

Наибольший рост произошел в Кировоградской (+38%), Закарпатской (+22%), Николаевской (+21%), Львовской (+18%) и Днепропетровской (+18%) областях. На Житомирщине наблюдается значительное падение - 18% минус по сравнению с августом.

DIM.RIA: количество предложений на рынке продажи вторичного жилья

На вторичном рынке квартиры тоже дорожают в большинстве регионов, преимущественно западных. Что касается восточных прифронтовых областей - цены держатся на прежнем уровне и даже иногда могут снижаться.

DIM.RIA: стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в сентябре составляет $95 тыс. Самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $200 тыс., самые дешевые квартиры — в Деснянском районе со средней ценой $46,5 тыс.

DIM.RIA: средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Киеве

В сентябре динамика на рынке продаж вторичного жилья была неравномерной по регионам. Наиболее интенсивный рост спроса зафиксирован в Хмельницкой (+35%) и Харьковской (+24%) областях. В Ровенской области спрос упал на рекордные 19%.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве отзывов на них в сентябре в Киеве составило 1:2. В Винницкой области это соотношение составляет 1:18, Черновицкой - 1:17, Тернопольской - 1:16.

Напомним, в большинстве пригородов Киева выросли цены на вторичные одно- и двухкомнатные квартиры.