Ціни зростають повільно, але оголошень стає більше: яким був вересень для ринку нерухомості

Вересень традиційно відзначився пожвавленням на ринку як первинної, так і вторинної нерухомості. У більшості областей підвищується вартість, водночас збільшується попит і пропозиція. Але ціни зростають повільно, а на попит і пропозицію суттєво впливає регіональний та безпековий фактор.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані DIM.RIA.

Первинний ринок: ціни зростають повільно на тлі коливання попиту

Частка чинних відділів продажу новобудов у вересні залишився на рівні липневого показника - 83%. Впродовж місяця в експлуатацію ввели 4 нових будинки (всього 5 секцій): 2 у Львівській області та по 1 - у Київській, Хмельницькій та Волинській областях.

Вартість квадратного метра у більшості областей зростає. Лідером залишається Київ із середньою вартістю квадратного метра $1 411/м². Найнижчі ціни спостерігаються у Сумській та Запорізькій областях.

DIM.RIA: середня вартість за квадратний метр в новобудові

Попит на новобудови у вересні нестабільний. Найбільше його зростання - у Чернігівській (31%) та Кіровоградській (14%) областях. Максимальне зменшення зафіксоване на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%).

DIM.RIA: попит на житло в новобудовах

Вторинний ринок: пропозиція зростає, попит нестійкий

Пропозиція продажу вторинної нерухомості у вересні зросла майже в усіх областях.

Найбільший ріст відбувся у Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) та Дніпропетровській (+18%) областях. Натомість на Житомирщині спостерігаємо навпаки значне падіння - 18% мінус порівняно з серпнем.

DIM.RIA: кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла

На вторинному ринку квартири теж дорожчають у більшості регіонів, переважно західних. Що стосується східних прифронтових областей - ціни тримаються на попередньому рівні і навіть подекуди можуть знижуватись.

DIM.RIA: вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві станом на вересень становить $95 тис. Найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $200 тис., найдешевші помешкання — в Деснянському районі із середньою ціною $46,5 тис.

DIM.RIA: середня вартість квартири на вторинному ринку в Києві

У вересні динаміка на ринку продажу вторинного житла була нерівномірною по регіонах. Найбільш інтенсивне зростання попиту зафіксовано у у Хмельницькій (+35%) та Харківській (+24%) областях. У Рівненській області попит впав на рекордні 19 %.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у вересні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області це співвідношення становить 1:18, Чернівецькій — 1:17, Тернопільській — 1:16.

