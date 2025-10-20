- Категорія
Ціни зростають повільно, але оголошень стає більше: яким був вересень для ринку нерухомості
Вересень традиційно відзначився пожвавленням на ринку як первинної, так і вторинної нерухомості. У більшості областей підвищується вартість, водночас збільшується попит і пропозиція. Але ціни зростають повільно, а на попит і пропозицію суттєво впливає регіональний та безпековий фактор.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані DIM.RIA.
Первинний ринок: ціни зростають повільно на тлі коливання попиту
Частка чинних відділів продажу новобудов у вересні залишився на рівні липневого показника - 83%. Впродовж місяця в експлуатацію ввели 4 нових будинки (всього 5 секцій): 2 у Львівській області та по 1 - у Київській, Хмельницькій та Волинській областях.
Вартість квадратного метра у більшості областей зростає. Лідером залишається Київ із середньою вартістю квадратного метра $1 411/м². Найнижчі ціни спостерігаються у Сумській та Запорізькій областях.
У значній частині регіонів спостерігається зростання вартості квадратного метра. Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.
Попит на новобудови у вересні нестабільний. Найбільше його зростання - у Чернігівській (31%) та Кіровоградській (14%) областях. Максимальне зменшення зафіксоване на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%).
Вторинний ринок: пропозиція зростає, попит нестійкий
Пропозиція продажу вторинної нерухомості у вересні зросла майже в усіх областях.
Найбільший ріст відбувся у Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) та Дніпропетровській (+18%) областях. Натомість на Житомирщині спостерігаємо навпаки значне падіння - 18% мінус порівняно з серпнем.
На вторинному ринку квартири теж дорожчають у більшості регіонів, переважно західних. Що стосується східних прифронтових областей - ціни тримаються на попередньому рівні і навіть подекуди можуть знижуватись.
Середня вартість однокімнатної квартири у Києві станом на вересень становить $95 тис. Найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $200 тис., найдешевші помешкання — в Деснянському районі із середньою ціною $46,5 тис.
У вересні динаміка на ринку продажу вторинного житла була нерівномірною по регіонах. Найбільш інтенсивне зростання попиту зафіксовано у у Хмельницькій (+35%) та Харківській (+24%) областях. У Рівненській області попит впав на рекордні 19 %.
Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у вересні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області це співвідношення становить 1:18, Чернівецькій — 1:17, Тернопільській — 1:16.
Нагадаємо, у більшості передмість Києва зросли ціни на вторинні одно- та двокімнатні квартири.