Квартира поблизу Києва: які ціни на оренду та купівлю житла і де найдешевше

квартири передмістя
Експерти розповіли, де в околицях Києва найдешевші квартири / Freepik

У більшості міст та сіл поблизу Києва вартість оренди та купівлі одно- та двокімнатних квартир помітно зросла. Але деякі населені пункти демонструють зниження цін на купівлю вторинного житла. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Оренда квартир у передмістях Києва

Найдорожчі ціни на оренду однокімнатних квартир у вересні цього року зафіксували в Софіївській Борщагівці та Гатному. Середня вартість - 15 тис. грн. Зростання цін порівняно з попереднім роком - 15% і 11% відповідно. 

Найнижчі ціни на оренду однокімнатних у Боярці - 8 тис. грн, що на 14% більше, ніж у попередньому році. 

Найбільше зростання цін у Гостомелі на 37,5% (11 тис. грн) та Ірпені на 22% (14 тис. грн).

Двокімнатні квартири в Гатному станом на вересень 2025 року коштує близько 22 тис. грн. Це найбільше зростання порівняно з вереснем 2024 року - на 47%. 

Приблизно за 20 тис. грн можна орендувати квартиру в Крюківщині та Софіївській Борщагівці. Зростання цін в цих населених пунктах відбувається на 27% та 18% відповідно. 

Найнижча середня ціна на 2-кімнатні - 12 тис. грн - у Боярці (+9%) та Борисполі (+20%).

Купівля квартир біля Києва

Найдорожчі вторинні квартири - у Петропавлівській Борщагівці (2,4 млн грн) та у Софіївській Борщагівці (2,5 млн грн). Зростання цін на купівлю в цих населених пунктах - 16% і 12%.

У Чабанах в середньому ціна однокімнатної становить 2,3 млн грн., а зростання порівняно з минулим роком +9%.

Найдешевші квартири за даними вересня 2025 року були у Димерці: 969 тис.грн і +16% зростання за рік. Середня ціна 1,2 млн грн становить у Боярці (+15) та Гостомелі (+0,5%).

Зниження медіанних цін спостерігається у Бучі на 2,5% та Ворзелі на 2%. Вартість квартир у цих населених пунктах - близько 1,5 млн грн та 1,4 млн грн відповідно. 

Найнижчі ціни як на одно-, так і двокімнатні у вересні 2025 року пропонують у Димерці - 1,4 млн грн. І це найбільше зростання ціни - 44% порівняно з вереснем 2025 року. 

Найвищі медіанні ціни у вересні 2025 року фіксують у таких населених пунктах: 

  • Петропавлівська Борщагівка – 3,5 млн грн (+19%),
  • Софіївська Борщагівка – 3,5 млн грн (+11%), 
  • Крюківщина – 3,4 млн грн (+25%).

Медіанна ціна зменшилась на 4,5% у таких населених пунктах як Гатне (3,1 млн грн) та Нові Петрівці (2,7 млн грн). 

Нагадаємо, в Україні зріс попит на вторинне житло, а ціни в Києві зросли на 12%. 

Автор:
Ярослава Тюпка