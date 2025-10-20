Запланована подія 2

Квартира неподалеку от Киева: каковы цены на аренду и покупку жилья и где самое дешевое

Эксперты рассказали, где в окрестностях Киева самые дешевые квартиры / Freepik

В большинстве городов и сел вблизи Киева стоимость аренды и покупки одно- и двухкомнатных квартир заметно выросла. Но некоторые населенные пункты демонстрируют понижение цен на покупку вторичного жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Аренда квартир в пригородах Киева

Самые дорогие цены на аренду однокомнатных квартир в сентябре этого года зафиксировали в Софиевской Борщаговке и Гатном. Средняя стоимость – 15 тыс. грн. Рост цен по сравнению с предыдущим годом – 15% и 11% соответственно.

Самые низкие цены на аренду однокомнатных в Боярке – 8 тыс. грн, что на 14% больше, чем в предыдущем году.

Наибольший рост цен в Гостомеле на 37,5% (11 тыс. грн.) и Ирпене на 22% (14 тыс. грн.).

Двухкомнатные квартиры в Гатном в сентябре 2025 года стоят около 22 тыс. грн. Это самый большой рост по сравнению с сентябрем 2024 года – на 47%.

Приблизительно за 20 тыс. грн можно арендовать квартиру в Крюковщине и Софиевской Борщаговке. Рост цен в этих населенных пунктах происходит на 27 и 18% соответственно.

Самая низкая средняя цена на 2-комнатные – 12 тыс. грн – в Боярке (+9%) и Борисполе (+20%).

Покупка квартир возле Киева

Самые дорогие вторичные квартиры – в Петропавловской Борщаговке (2,4 млн грн) и в Софиевской Борщаговке (2,5 млн грн). Рост цен на покупку в этих населенных пунктах – 16% и 12%.

В Чабанах в среднем цена однокомнатной составляет 2,3 млн. грн., а рост по сравнению с прошлым годом +9%.

Самые дешевые квартиры по данным сентября 2025 года были в Дымерке: 969 тыс.грн и +16% роста за год. Средняя цена 1,2 млн. грн. составляет в Боярке (+15) и Гостомеле (+0,5%).

Снижение медианных цен наблюдается в Буче на 2,5% и Ворзеле на 2%. Стоимость квартир в этих населенных пунктах – около 1,5 млн грн и 1,4 млн грн соответственно.

Самые низкие цены как на одно-, так и двухкомнатные в сентябре 2025 года предлагают в Дымерке – 1,4 млн грн. И это самый большой рост цены – 44% по сравнению с сентябрем 2025 года.

Самые высокие медианные цены в сентябре 2025 года фиксируют в следующих населенных пунктах:

  • Петропавловская Борщаговка – 3,5 млн грн (+19%),
  • Софиевская Борщаговка – 3,5 млн грн (+11%),
  • Крюковщина – 3,4 млн грн (+25%).

Медианная цена снизилась на 4,5% в таких населенных пунктах как Гатное (3,1 млн грн) и Новые Петровцы (2,7 млн грн).

Напомним, в Украине вырос спрос на вторичное жилье, а цены в Киеве выросли на 12%.

Автор:
Ярослава Тюпка