Чехия инвестирует 100 млн евро в модернизацию украинских больниц

Чехия инвестирует более 100 млн. евро в обновление 13 украинских больниц в рамках инициативы Ukraine Facility. Министры здравоохранения Украины и Чехии Виктор Ляшко и Властимил Валек объявили об этом на украинско-чешском медицинском бизнес-форуме в Киеве.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В рамках мероприятия было объявлено, что Чехия инвестирует более 100 млн. евро в обновление 13 больниц в семи областях Украины по инициативе Ukraine Facility.

Куда пойдут инвестиции

Финансирование будет направлено на капитальные ремонты, обновление оборудования и повышение медицинских услуг. Шесть проектов уже включены в Единый проектный портфель Украины:

Львовский областной госпиталь ветеранов войны – 35,27 млн. евро;

Ровенский областной госпиталь ветеранов войны – 18,9 млн. евро;

Волынская областная клиническая больница – 4,31 млн евро;

Криворожская городская больница №5 – 16,57 млн евро;

Городская клиническая больница №16 в Днепре – 14,93 млн евро;

Киевская областная детская больница – 10,27 млн евро.

Киевская областная детская больница получит новый аппарат МРТ, современное оборудование для детской онкогематологии и 7 операционных, в том числе с микроскопами для нейрохирургии и офтальмологии.

Министры также посетили Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины. Заведение специализируется на лечении раненых военных и гражданских. Недавно там обновили реабилитационное отделение, что позволило вдвое увеличить количество пациентов. Продолжается ремонт операционного блока, где запланировано открытие шести новых операционных.

Отмечается, что чешские компании активно вовлекаются в проект, участвуя в строительстве, поставке оборудования и обучении медицинских специалистов. Министр Ляшко подчеркнул, что эти инвестиции не только улучшат медицинские услуги, но и укрепят устойчивость украинской системы здравоохранения.

Инвестиции Чехии в медицину Украины являются важным шагом в обеспечении современной и доступной медицинской помощи украинцам.

Добавим, по данным Всемирного банка, для восстановления украинской системы здравоохранения нужно $19,4 млрд. С начала войны россияне повредили и разрушили 2,28 тыс. медицинских учреждений 1,9 тыс. – повреждено, 301 – разрушено.