Чехія інвестує 100 млн євро в модернізацію українських лікарень

Чехія інвестує понад 100 млн євро в оновлення 13 українських лікарень у рамках ініціативи Ukraine Facility. Міністри охорони здоров’я України та Чехії Віктор Ляшко і Властіміл Валек оголосили про це на Українсько-чеському медичному бізнес-форумі в Києві.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

У рамках заходу було оголошено, що Чехія інвестує понад 100 млн євро в оновлення 13 лікарень у семи областях України через ініціативу Ukraine Facility.

Куди підуть інвестиції

Фінансування буде спрямовано на капітальні ремонти, оновлення обладнання та підвищення рівня медичних послуг. Шість проектів уже включено до Єдиного проектного портфеля України:

Львівський обласний госпіталь ветеранів війни – 35,27 млн євро;

Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни – 18,9 млн євро;

Волинська обласна клінічна лікарня – 4,31 млн євро;

Криворізька міська лікарня № 5 – 16,57 млн євро;

Міська клінічна лікарня № 16 у Дніпрі – 14,93 млн євро;

Київська обласна дитяча лікарня – 10,27 млн євро.

Зокрема, Київська обласна дитяча лікарня отримає новий апарат МРТ, сучасне обладнання для дитячої онкогематології та 7 операційних, у тому числі з мікроскопами для нейрохірургії та офтальмології.

Міністри також відвідали Інститут травматології та ортопедії НАМН України. Заклад спеціалізується на лікуванні поранених військових та цивільних. Нещодавно там оновили реабілітаційне відділення, що дозволило вдвічі збільшити кількість пацієнтів. Триває ремонт операційного блоку, де заплановано відкриття шести нових операційних.

Зазначається, що чеські компанії активно долучаються до проекту, беручи участь у будівництві, постачанні обладнання та навчанні медичних фахівців. Міністр Ляшко наголосив, що ці інвестиції не лише покращать медичні послуги, а й зміцнять стійкість української системи охорони здоров’я.

Інвестиції Чехії у медицину України є важливим кроком у забезпеченні сучасної та доступної медичної допомоги для українців.

Додамо, за даними Світового банку, для відновлення української системи охорони здоров'я потрібно $19,4 млрд. Від початку війни росіяни пошкодили та зруйнували 2,28 тис. медичних закладів 1,9 тис. – пошкоджено, 301 – зруйновано.