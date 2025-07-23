Цифровизация в действии: онлайн-кабинет международных маршрутов уже принес более 200 решений для перевозчиков

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с Укртрансбезопасностью отчитались о результатах внедрения онлайн-кабинета международных автобусных маршрутов, полноценно запущенного в марте 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Цифровой инструмент предназначен для упрощения управления международными маршрутами и уже показал существенный эффект: за чуть более трех месяцев одобрено более 200 решений по открытию, продлению или изменению маршрутов.

В частности, с момента запуска платформы было согласовано открытие 109 новых маршрутов, почти все из которых уже получили подтверждение сопредельных стран. Наибольшим спросом среди перевозчиков пользуются направления в Польшу, Молдову, Чехию, Германию и Румынию.

По словам замминистра Сергея Деркача, такая динамика свидетельствует об эффективности цифровизации: в течение всего прошлого года при бумажной процедуре было открыто 270 маршрутов, в то время как новый онлайн-инструмент позволяет принимать решения быстрее, прозрачнее и с меньшим риском коррупции.

Кроме новых маршрутов, в онлайн-кабинете одобрено продление или изменение более 100 маршрутов. В то же время около 40 заявок были отклонены из-за нарушения установленных требований. По состоянию на сегодняшний день в работе находятся еще почти 200 заявок. Больше всего из них касаются маршрутов в Польшу (около 50), Италию (30), а также Молдову и Германию (по 25 заявок).

Важной составляющей этой цифровой инициативы является и экономический эффект: по расчетам один международный автобусный маршрут ежегодно приносит государству в среднем около 10 миллионов гривен — в виде налогов, таможенных платежей, ЕСВ и других сборов. Кроме прямого эффекта для бюджета, развитие сети маршрутов стимулирует смежные отрасли, в частности, техническое обслуживание, подготовку водителей, страхование транспорта.

Онлайн кабинет стал логическим продолжением курса на цифровизацию транспортной отрасли и одним из этапов масштабной реформы международных перевозок. Власти планируют и дальше развивать инструмент, делая среду для бизнеса более удобной, эффективной и открытой.

Напомним, с 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений к международным маршрутам в онлайн-кабинете перевозчика.