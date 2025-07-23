Цифровізація в дії: онлайн-кабінет міжнародних маршрутів уже приніс понад 200 рішень для перевізників

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України разом з Укртрансбезпекою відзвітували про результати впровадження онлайн-кабінету міжнародних автобусних маршрутів, який було повноцінно запущено у березні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Цифровий інструмент призначений для спрощення управління міжнародними маршрутами та вже показав суттєвий ефект: за трохи більше ніж три місяці схвалено понад 200 рішень щодо відкриття, продовження або зміни маршрутів.

Зокрема, з моменту запуску платформи було погоджено відкриття 109 нових маршрутів, майже всі з яких уже отримали підтвердження від суміжних країн. Найбільшим попитом серед перевізників користуються напрямки до Польщі, Молдови, Чехії, Німеччини та Румунії.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, така динаміка свідчить про ефективність цифровізації: протягом усього минулого року за паперової процедури було відкрито 270 маршрутів, тоді як новий онлайн-інструмент дозволяє ухвалювати рішення швидше, прозоріше та з меншим ризиком корупції.

Крім нових маршрутів, у онлайн-кабінеті схвалено продовження або зміну понад 100 маршрутів. Водночас близько 40 заявок було відхилено через порушення встановлених вимог. Станом на зараз у роботі перебувають ще майже 200 заявок. Найбільше з них стосуються маршрутів до Польщі (приблизно 50), Італії (30), а також Молдови й Німеччини (по 25 заявок).

Важливою складовою цієї цифрової ініціативи є й економічний ефект: за розрахунками, один міжнародний автобусний маршрут щороку приносить державі в середньому близько 10 мільйонів гривень — у вигляді податків, митних платежів, ЄСВ та інших зборів. Окрім прямого ефекту для бюджету, розвиток мережі маршрутів стимулює суміжні галузі, зокрема технічне обслуговування, підготовку водіїв, страхування транспорту.

Онлайн-кабінет став логічним продовженням курсу на цифровізацію транспортної галузі та одним із етапів масштабної реформи міжнародних перевезень. Влада планує і надалі розвивати інструмент, роблячи середовище для бізнесу більш зручним, ефективним та відкритим.

Нагадаємо, з 20 лютого міжнародним перевізникам пасажирів доступні функції відкриття, продовження та внесення змін до міжнародних маршрутів в онлайн-кабінеті перевізника.