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Цифровые кошельки в Украине: Кабмин одобрил постановление для интеграции с ЕС

цифровой кошелек
Кабмин разрешил еID в цифровых кошельках.

Правительство приняло постановление, разрешающее использование цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID). Этот шаг является важным этапом на пути к интеграции Украины в единое цифровое пространство Европейского Союза.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Это постановление определяет требования к таким кошелькам — как украинским, так и европейским — и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. То есть, с соблюдением требований безопасности, защиты данных и взаимного признания электронной идентификации между странами.

Указывается, что решение является вторым этапом внедрения цифрового кошелька, соответствующего европейской модели. Следующими шагами будут тестирование, техническая интеграция и непосредственный запуск.

О цифровом кошельке

Цифровой кошелек – это удобное, простое и безопасное приложение для хранения и использования документов, ID-данных и электронной подписи. Он позволит:

  • подтверждать личность,
  • получать госуслуги,
  • открывать счета,
  • регистрировать SIM-карту или использовать электронный рецепт как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, Visa запустила в Украине технологии Tap to Add Card, которая позволяет легко добавлять карты в цифровые кошельки, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.

Автор:
Татьяна Бессараб