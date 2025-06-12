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Цифровые кошельки в Украине: Кабмин одобрил постановление для интеграции с ЕС
Правительство приняло постановление, разрешающее использование цифровых кошельков с электронной идентификацией (еID). Этот шаг является важным этапом на пути к интеграции Украины в единое цифровое пространство Европейского Союза.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Это постановление определяет требования к таким кошелькам — как украинским, так и европейским — и устанавливает правила их работы в соответствии со стандартами eIDAS 2.0. То есть, с соблюдением требований безопасности, защиты данных и взаимного признания электронной идентификации между странами.
Указывается, что решение является вторым этапом внедрения цифрового кошелька, соответствующего европейской модели. Следующими шагами будут тестирование, техническая интеграция и непосредственный запуск.
О цифровом кошельке
Цифровой кошелек – это удобное, простое и безопасное приложение для хранения и использования документов, ID-данных и электронной подписи. Он позволит:
- подтверждать личность,
- получать госуслуги,
- открывать счета,
- регистрировать SIM-карту или использовать электронный рецепт как в Украине, так и за рубежом.
Напомним, Visa запустила в Украине технологии Tap to Add Card, которая позволяет легко добавлять карты в цифровые кошельки, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.