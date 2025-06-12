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Цифрові гаманці в Україні: Кабмін схвалив постанову для інтеграції з ЄС
Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID). Цей крок є важливим етапом на шляху до інтеграції України в єдиний цифровий простір Європейського Союзу.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Ця постанова визначає вимоги до таких гаманців — як українських, так і європейських — і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.
Вказується, що рішення є другим етапом впровадження цифрового гаманця, що відповідає європейській моделі. Наступними кроками будуть тестування, технічна інтеграція та безпосередній запуск.
Про цифровий гаманець
Цифровий гаманець — це зручний, простий і безпечний застосунок для онлайн-зберігання та використання документів, ID-даних та електронного підпису. Він дозволить:
- підтверджувати особу,
- отримувати держпослуги,
- відкривати рахунки,
- реєструвати SIM-карту чи користуватися електронним рецептом як в Україні, так і за кордоном.
Нагадаємо, Visa запустила в Україні технології Tap to Add Card, яка дозволяє легко додавати картки до цифрових гаманців, просто торкнувшись ними свого мобільного пристрою.