Cloudflare "лег" второй раз за неделю: масштабный сбой затронул интернет-сервисы по всему миру

Сегодня, 21 ноября, второй раз за неделю произошел масштабный глобальный сбой в работе инфраструктурной компании Cloudflare – одного из крупнейших провайдеров CDN и облачной безопасности. Проблемы есть и на украинских сайтах.

Как пишет Delo.ua, сбой фиксирует платформа DownDetector.

По данным сервиса, многие вебсайты не функционируют. Пользователи по всему миру массово жалуются на проблемы доступа к онлайн-сервисам.

Фото: DownDetector

В Украине 85% жалоб касаются непосредственно проблем с доступом к сайтам, в то время как 12% фиксируют трудности с соединением с сервером .

Фото: DownDetector

Сбой Cloudflare 18 ноября

Напомним, 18 ноября сбой в сети Cloudflare на несколько часов вывел из строя тысячи сайтов в мире и Украине.

Во время сбоя пострадали гиганты искусственного интеллекта, в частности OpenAI, ChatGPT и Claude. Также проблемы возникли в социальной сети X (бывший Twitter), в популярных сервисах типа Spotify, Uber, Letterboxd и, что показательно, даже в некоторых сервисах самого Downdetector.

Сайт Delo.ua также имел проблемы во время предварительного сбоя. Однако к моменту этой публикации, 21 ноября, во время нынешнего сбоя, его работа остается бесперебойной.