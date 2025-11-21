Cloudflare "ліг" вдруге за тиждень: масштабний збій торкнувся інтернет-сервісів по всьому світу

Сьогодні, 21 листопада, вдруге за тиждень стався масштабний глобальний збій у роботі інфраструктурної компанії Cloudflare – одного із найбільших провайдерів CDN і хмарної безпеки. Проблеми є також і на українських сайтах.

Як пише Delo.ua, збій фіксує платформа DownDetector.

За даними сервісу, чимало вебсайтів не функціонують. Користувачі по всьому світу масово скаржаться на проблеми із доступу до онлайн-сервісів.

Фото: DownDetector

В Україні 85% скарг стосуються безпосередньо проблем із доступом до сайтів, тоді як 12% фіксують труднощі зі з'єднанням із сервером.

Фото: DownDetector

Збій Cloudflare 18 листопада

Нагадаємо, 18 листопада збій у мережі Cloudflare на кілька годин вивів з ладу тисячі сайтів у світі та в Україні.

Під час того збою постраждали гіганти штучного інтелекту, зокрема OpenAI, ChatGPT та Claude. Також проблеми виникли у соціальній мережі X (колишній Twitter), у популярних сервісах на кшталт Spotify, Uber, Letterboxd і, що показово, навіть у деяких сервісах самого Downdetector.

Сайт Delo.ua також мав проблеми під час попереднього збою. Проте на момент цієї публікації, 21 листопада, під час нинішнього збою, його робота залишається безперебійною.