Cloudflare "впав": як глобальний збій спричинив масові проблеми на сайтах та в онлайн-сервісах

Сьогодні, 18 листопада, відбувся масштабний глобальний збій у роботі інфраструктурної компанії Cloudflare, що спричинило проблеми з доступом до багатьох популярних онлайн-сервісів і вебсайтів у всьому світі, включно з Україною.

Як пише Delo.ua, збій фіксує платформа DownDetector.

Збій у Cloudflare

Збій вплинув на мільйони вебсайтів, які використовують Cloudflare для доставки контенту, захисту від DDoS-атак та інших мережевих послуг. Користувачі бачили повідомлення "Помилка 500" (внутрішня помилка сервера) та інші помилки, що вказували на проблему в мережі Cloudflare.

Проблеми із завантаженням фіксували і українські компанії. Станом на 14:15 більшість (64%) не могли з'єднатися з сервером. Ще 23% користувачів скаржилися на неможливість відкрити сайт.

Фото: DownDetector

Проблеми спостерігалися і з роботою сайту Delo.ua. Їх фіксували й інші медіа.

Фото: DownDetector

Cloudflare повідомила, що виявила незвичний сплеск трафіку до одного зі своїх сервісів, проте точна причина сплеску трафіку наразі залишається невідомою, і компанія активно її розслідує.

Оскільки Cloudflare є однією з ключових інфраструктурних компаній інтернету, її збій призвів до проблем на багатьох відомих платформах. Серед сервісів, що постраждали, були помічені гіганти штучного інтелекту, як-от OpenAI, ChatGPT та Claude.

Також проблеми виникли у соціальній мережі X (колишній Twitter) та інших сервісах, зокрема Spotify, Uber, Letterboxd, а також навіть у деяких сервісах Downdetector (сайт для відстеження збоїв).

Проблеми фіксувалися понад дві години

Приблизно о 16:35 за Києвом сервіси почали відновлювати роботу. Cloudflare повідомила, що "виправлення було впроваджено", а "інцидент вирішено". Проте компанія продовжує стежити за помилками, щоб забезпечити повернення всіх служб до нормального режиму роботи.

"Деякі клієнти можуть все ще мати проблеми зі входом у панель керування Cloudflare або її використанням. Ми працюємо над виправленням цієї проблеми та продовжуємо стежити за будь-якими подальшими проблемами", – йдеться в повідомленні.