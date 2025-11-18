Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,20

42,11

EUR

49,10

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Cloudflare "впав": як глобальний збій спричинив масові проблеми на сайтах та в онлайн-сервісах

інтернет
Мережа у колапсі / Depositphotos

Сьогодні, 18 листопада, відбувся масштабний глобальний збій у роботі інфраструктурної компанії Cloudflare, що спричинило проблеми з доступом до багатьох популярних онлайн-сервісів і вебсайтів у всьому світі, включно з Україною. 

Як пише Delo.ua, збій фіксує платформа DownDetector.

Збій у Cloudflare 

Збій вплинув на мільйони вебсайтів, які використовують Cloudflare для доставки контенту, захисту від DDoS-атак та інших мережевих послуг. Користувачі бачили повідомлення "Помилка 500" (внутрішня помилка сервера) та інші помилки, що вказували на проблему в мережі Cloudflare. 

Проблеми із завантаженням фіксували і українські компанії. Станом на 14:15 більшість (64%) не могли з'єднатися з сервером. Ще 23% користувачів скаржилися на неможливість відкрити сайт.

Фото 2 — Cloudflare "впав": як глобальний збій спричинив масові проблеми на сайтах та в онлайн-сервісах
Фото: DownDetector

Проблеми спостерігалися і з роботою сайту Delo.ua. Їх фіксували й інші медіа.

Фото 3 — Cloudflare "впав": як глобальний збій спричинив масові проблеми на сайтах та в онлайн-сервісах
Фото: DownDetector

Cloudflare повідомила, що виявила незвичний сплеск трафіку до одного зі своїх сервісів, проте точна причина сплеску трафіку наразі залишається невідомою, і компанія активно її розслідує.

Оскільки Cloudflare є однією з ключових інфраструктурних компаній інтернету, її збій призвів до проблем на багатьох відомих платформах. Серед сервісів, що постраждали, були помічені гіганти штучного інтелекту, як-от OpenAI, ChatGPT та Claude.

Також проблеми виникли у соціальній мережі X (колишній Twitter) та інших сервісах, зокрема Spotify, Uber, Letterboxd, а також навіть у деяких сервісах Downdetector (сайт для відстеження збоїв).

Проблеми фіксувалися понад дві години

Приблизно о 16:35 за Києвом сервіси почали відновлювати роботу. Cloudflare повідомила, що "виправлення було впроваджено", а "інцидент вирішено". Проте компанія продовжує стежити за помилками, щоб забезпечити повернення всіх служб до нормального режиму роботи.

"Деякі клієнти можуть все ще мати проблеми зі входом у панель керування Cloudflare або її використанням. Ми працюємо над виправленням цієї проблеми та продовжуємо стежити за будь-якими подальшими проблемами", – йдеться в повідомленні.

Автор:
Ольга Опенько