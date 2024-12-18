ЦПАУ переходят на электронную систему "Вулик": правительство приняло соответствующее постановление

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) уже скоро смогут работать без бумаг благодаря внедрению электронной системы "Вулик". Это нововведение позволит минимизировать бюрократию, оптимизировать документооборот и существенно сократить время обслуживания граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Система "Вулик" обеспечит автоматизацию заполнения форм, проверки информации, обработки документов и формирование отчетов. Благодаря этому администраторы смогут быстрее и качественнее обрабатывать запросы, а граждане получат более удобный сервис.

Для малых общин, у которых нет бюджета для платных электронных систем, "Вулик" станет безвозмездным решением для оптимизации работы ЦПАУ.

В настоящее время в Украине работает более 5 тысяч ЦПАУ. Переход на систему "Вулик" создает возможность быстрого и эффективного обслуживания во всех регионах страны.

Что это значит для людей?

Меньше времени на получение админуслуг.

Удобный сервис в любом ЦПАУ.

Более качественные услуги благодаря автоматизации процессов.

Министерство цифровой трансформации Украины внедряет систему "Вулик" при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, реализуемого Академией электронного управления Эстонии.

Добавим, правительство расширило список социальных услуг, которые можно будет получить во всех ЦПАУ.