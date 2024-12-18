ЦНАПи переходять на електронну систему "Вулик": уряд ухвалив відповідну постанову

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) вже скоро зможуть працювати без паперів завдяки впровадженню електронної системи "Вулик". Це нововведення дозволить мінімізувати бюрократію, оптимізувати документообіг та суттєво скоротити час обслуговування для громадян.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Система "Вулик" забезпечить автоматизацію заповнення форм, перевірки інформації, обробки документів та формування звітів. Завдяки цьому адміністратори зможуть швидше та якісніше обробляти запити, а громадяни отримають зручніший сервіс.

Для малих громад, які не мають бюджету для платних електронних систем, "Вулик" стане безоплатним рішенням для оптимізації роботи ЦНАПів.

Наразі в Україні працює понад 5 тисяч ЦНАПів. Перехід на систему "Вулик" створює можливість для швидкого та ефективного обслуговування у всіх регіонах країни.

Що це означає для громадян?

Менше часу на отримання адмінпослуг.

Зручний сервіс у будь-якому ЦНАПі.

Якісніші послуги завдяки автоматизації процесів.

Міністерство цифрової трансформації України впроваджує систему "Вулик" за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, реалізованого Академією електронного управління Естонії.

Додамо, уряд розширив перелік соціальних послуг, які можна буде отримати в усіх ЦНАПах.