ДБР задержало директора онлайн-казино Pin-Up по подозрению в отмывании российских средств

Сотрудники Государственного Бюро расследований (ДБР) задержали директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

О ходе расследования

В ходе следствия было установлено, что фактическими владельцами этой коммерческой организации, получившей лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в интернете, являются граждане Российской Федерации.

Задержанному выдвинуто подозрение в содействии государству-агрессору. В настоящее время готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, круг которых устанавливается.

В частности, установлены документальные подтверждения связей онлайн-казино с представителями Российской Федерации, а также подсанкционными лицами в Украине. Также выявлены финансовые потоки, способствующие пополнению бюджета агрессора и поддержке его военной деятельности, направленной против Украины.

В процессе расследования также установлено, что лица, имеющие связь с деятельностью онлайн-казино, осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой ЛНР, тем самым пополняя бюджет врага.

Кроме того, лицо, непосредственно контролирующее работу онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения занималось финансированием так называемых "ветеранов" террористических формирований "СВО".

Как выяснило Бюро в ходе досудебного расследования, онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и на российских веб-ресурсах.

Как отмечают в ДБР, на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Напомним, ранее ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино Pin-Up.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.