ДБР затримало директора онлайн-казино Pin-Up за підозрою у відмиванні російських коштів

Працівники Державного Бюро розслідувань (ДБР) затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Про хід розслідування

Під час слідства було з'ясовано, що фактичними власниками цієї комерційної організації, яка отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в Інтернеті, є громадяни Російської Федерації.

Затриманому висунуто підозру в сприянні державі-агресору. Наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.

Зокрема, встановлено документальні підтвердження зв'язків онлайн-казино з представниками Російської Федерації, а також з підсанкційними особами в Україні. Також виявлено фінансові потоки, що сприяють поповненню бюджету агресора та підтримці його військової діяльності, спрямованої проти України.

У процесі розслідування також встановлено, що особи, які мають зв'язок з діяльністю онлайн-казино, здійснюють свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", тим самим поповнюючи бюджет ворога.

Крім того, особа, яка безпосередньо контролює роботу онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення займалася фінансуванням так званих "ветеранів" терористичних формувань "СВО".

Також, як з'ясувало Бюро під час досудового розслідування, онлайн-казино продовжує свою діяльність на території Росії та на російських веб-ресурсах.

Як зауважують в ДБР, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Нагадаємо, ДБР затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up.

Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.