Шведский ритейлер IKEA переходит на компактные магазины в центрах мегаполисов, чтобы остановить трехлетнее падение выручки. В начале 2027 года сеть откроет новый городской формат в Нью-Йорке – по примеру успешной точки в Лондоне.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство Reuters.

Смена привычек заставляет ритейлера идти в центры городов

После пандемии COVID-19 и из-за подорожания горючего семейства все реже ездят в гигантские складские гипермаркеты IKEA в пригородах.

Это напрямую повлияло на показатели: по итогам 2026 финансового года (завершился 31 августа) выручка группы Ingka, управляющей большинством магазинов сети в мире, снизилась до 38,8 млрд евро ($42,7 млрд) против 39 млрд евро годом ранее.

Количество визитов в физические магазины сократилось с 739 млн до 729 млн, хотя онлайн-трафик вырос до 4,2 млрд посещений.

"Большая синяя коробка будет оставаться основой. Мы добавляем меньшие форматы для удобства - либо потому, что в вашем городе нет IKEA, либо он есть, но вы хотите немного больше удобства еженедельно и ежемесячно", - пояснил Жувенсио Маэсту.

Большие гипермаркеты привлекают сторонних арендаторов

Чтобы оживить трафик в классических загородных торговых центрах, IKEA начала интегрировать туда другие крупные бренды.

В качестве примера успешной синергии гендиректор Ingka привел открытие магазина спорттоваров Decathlon внутри гипермаркета IKEA в британском Кройдоне.

В дальнейшем компания планирует более активно привлекать посторонних ритейлеров на свои загородные площади.

Компания снижает цены из-за дорогостоящей аренды жилья в Европе.

Параллельно с изменением форматов в сентябре IKEA объявила о новом этапе снижения цен в Европе на общую сумму 1,2 млрд евро. Так сеть пытается поддержать покупателей, бюджеты которых истощены инфляцией, высокими ипотечными ставками и дорогой арендой.

"Мы должны быть еще доступнее. В Европе, если вы одиноки, 60% вашего дохода уходит на жилье, а если живете в паре — это 40%", — отметил Маезту.

Несмотря на снижение общей выручки, чистая прибыль группы Ingka (которая также владеет торговыми центрами и инвестирует в ветровую и солнечную энергетику) выросла с 1,4 млрд евро до 1,9 млрд евро. Основным драйвером такого роста стали продажи трех торговых центров компании в Китае.

Ранее сообщалось, что шведский мебельный гигант IKEA объявил о закрытии своего полноформатного магазина в городе Бурленге, ставшем первым подобным случаем на внутреннем рынке за последние 40 лет.