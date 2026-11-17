Шведський ритейлер IKEA переходить на компактні магазини в центрах мегаполісів, щоб зупинити трирічне падіння виторгу. На початку 2027 року мережа відкриє новий міський формат у Нью-Йорку — за прикладом успішної точки в Лондоні.

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство Reuters.

Зміна звичок змушує ритейлера йти в центри міст

Після пандемії COVID-19 та через подорожчання пального родини дедалі рідше їздять до гігантських складських гіпермаркетів IKEA у передмістях.

Це безпосередньо вплинуло на показники: за підсумками 2026 фінансового року (завершився 31 серпня) виторг групи Ingka, яка управляє більшістю магазинів мережі у світі, знизився до 38,8 млрд євро ($42,7 млрд) проти 39 млрд євро роком раніше.

Кількість візитів до фізичних магазинів скоротилася з 739 млн до 729 млн, хоча онлайн-трафік зріс до 4,2 млрд відвідувань.

"Велика синя коробка залишатиметься основою. Ми додаємо менші формати для зручності — або тому, що у вашому місті немає IKEA, або воно є, але ви хочете трохи більше зручності щотижня та щомісяця", — пояснив Жувенсіо Маезту.

Великі гіпермаркети залучають сторонніх орендарів

Щоб оживити трафік у класичних заміських торгових центрах, IKEA почала інтегрувати туди інші великі бренди.

Як приклад успішної синергії гендиректор Ingka навів відкриття магазину спорттоварів Decathlon усередині гіпермаркету IKEA у британському Кройдоні.

Надалі компанія планує активніше залучати сторонніх ритейлерів на свої заміські площі.

Компанія знижує ціни через дорогу оренду житла в Європі

Паралельно зі зміною форматів у вересні IKEA оголосила про новий етап зниження цін у Європі на загальну суму 1,2 млрд євро. Так мережа намагається підтримати покупців, чиї бюджети виснажені інфляцією, високими іпотечними ставками та дорогою орендою.

"Ми маємо бути ще доступнішими. У Європі, якщо ви самотні, 60% вашого доходу йде на житло, а якщо живете в парі — то це 40%", — зазначив Маезту.

Попри зниження загального виторгу, чистий прибуток групи Ingka (яка також володіє торговими центрами й інвестує у вітрову та сонячну енергетику) зріс із 1,4 млрд євро до 1,9 млрд євро. Основним драйвером такого зростання став продаж трьох торгових центрів компанії в Китаї.

Раніше повідомлялося, що шведський меблевий гігант IKEA оголосив про закриття свого повноформатного магазину в місті Бурленге, що стало першим подібним випадком на внутрішньому ринку за останні 40 років.