Дефицит свеклы на рынке приводит к удорожанию: какие цены

свекла
Стоимость свеклы выросла на 19% за неделю. / Pixabay

На украинском рынке столовая свекла подорожала на 19% по сравнению с концом прошлой недели. Это обусловлено сокращением запасов качественных корнеплодов и высоким спросом от оптовых компаний и розничных сетей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Стоимость свеклы выросла

Сегодня производители продают свеклу в диапазоне 5–10 грн/кг (0,12–0,23 долл./кг), что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Рост цен участники рынка объясняют существенным сокращением предложения продукции. Продажи корнеплодов из необорудованных хранилищ почти завершены, а предложение некондиционных овощей значительно снизилось, что позволило производителям поднять цены на качественную продукцию.

В то же время цены на свеклу в среднем остаются на 49% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты не исключают, что нынешний рост может быть временным: дальнейшее подорожание может побудить фермеров выставить на продажу корнеплоды из хранилищ, что увеличит предложение и, соответственно, приведет к снижению цен.

Напомним, в нескольких украинских тепличных комбинатах приступили к продаже отечественных огурцов. Объемы украинских огурцов пока недостаточны для полного удовлетворения спроса, что позволяет продавцам удерживать высокие цены – от 140 до 180 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько