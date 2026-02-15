- Категорія
На ринку з’явилися вітчизняні огірки: які ціни
Цього тижня в кількох українських тепличних комбінатах розпочали продаж огірків нового обороту. Поодинокі партії місцевих огірків з’явилися ще наприкінці минулого тижня, а зараз продукція надходить у продаж масово.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.
Незважаючи на це, обсяги українських огірків поки що недостатні для повного задоволення попиту, що дозволяє продавцям утримувати високі ціни – від 140 до 180 грн/кг ($3,25–4,18/кг) залежно від сорту, якості та обсягів партії.
Для порівняння, імпортні турецькі огірки зараз коштують 130–160 грн/кг ($3,02–3,72/кг). Різницю пояснюють вищою якістю місцевої продукції, обмеженою пропозицією та вищими витратами на виробництво.
Сезон українських огірків стартував приблизно в ті ж терміни, що й минулого року, але середня ціна на той період була на 14% вищою, ніж нині.
За прогнозами експертів, суттєвого зниження цін варто очікувати не раніше ніж через 1,5–2 місяці, коли пропозиція огірків на ринку значно зросте за рахунок продукції зі стаціонарних і плівкових теплиць.
Зауважимо, що ціни на тепличні огірки та помідори сягнули історичного максимуму. Показники є рекордними щонайменше за останні п’ять років. Минулого тижня гуртові ціни на огірки коливалися в межах 135–165 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії.
Лідери на ринку огірків
Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).
- Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
- Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.