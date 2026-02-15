На ринку з’явилися вітчизняні огірки: які ціни

Цього тижня в кількох українських тепличних комбінатах розпочали продаж огірків нового обороту. Поодинокі партії місцевих огірків з’явилися ще наприкінці минулого тижня, а зараз продукція надходить у продаж масово.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітиків EastFruit.

Незважаючи на це, обсяги українських огірків поки що недостатні для повного задоволення попиту, що дозволяє продавцям утримувати високі ціни – від 140 до 180 грн/кг ($3,25–4,18/кг) залежно від сорту, якості та обсягів партії.

Для порівняння, імпортні турецькі огірки зараз коштують 130–160 грн/кг ($3,02–3,72/кг). Різницю пояснюють вищою якістю місцевої продукції, обмеженою пропозицією та вищими витратами на виробництво.

Сезон українських огірків стартував приблизно в ті ж терміни, що й минулого року, але середня ціна на той період була на 14% вищою, ніж нині.

За прогнозами експертів, суттєвого зниження цін варто очікувати не раніше ніж через 1,5–2 місяці, коли пропозиція огірків на ринку значно зросте за рахунок продукції зі стаціонарних і плівкових теплиць.

Зауважимо, що ціни на тепличні огірки та помідори сягнули історичного максимуму. Показники є рекордними щонайменше за останні п’ять років. Минулого тижня гуртові ціни на огірки коливалися в межах 135–165 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.