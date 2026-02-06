Запланована подія 2

Дефіцит і попит піднімають ціни на огірки в Україні

Тепличні огірки дорожчають / Freepik

В Україні знову дорожчають тепличні огірки через активізацію попиту на фоні обмеженого пропозиції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на огірки? 

У другій половині цього тижня спостерігається помітна активність оптових компаній, тоді як вибірка огірків на українських тепличних комбінатах залишається мінімальною.

На сьогодні тепличні огірки продають за ціною 135–165 грн/кг (приблизно $3,13–3,82/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

Імпортери прогнозують, що ціни на тепличні овочі продовжать зростати щонайменше до кінця лютого. Основною причиною такого тренду є відсутність серйозної конкуренції з боку імпортної продукції, а також те, що сезон продажів на більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, перед новорічними святами ціни на огірки почали зростати в Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше. 

Автор:
Ольга Опенько