Дефицит и спрос поднимают цены на огурцы в Украине

В Украине снова дорожают тепличные огурцы из-за активизации спроса на фоне ограниченного предложения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на огурцы?

Во второй половине этой недели наблюдается заметная активность оптовых компаний, в то время как выборка огурцов на украинских тепличных комбинатах остается минимальной.

На сегодняшний день тепличные огурцы продают по цене 135–165 грн/кг (примерно $3,13–3,82/кг), что в среднем на 12% дороже, чем неделей ранее.

Импортеры прогнозируют, что цены на тепличные овощи продолжат расти, по меньшей мере, до конца февраля. Основная причина такого тренда — отсутствие серьезной конкуренции со стороны импортной продукции, а также то, что сезон продаж на большинстве украинских тепличных комбинатов еще не начался.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, перед новогодними праздниками цены на огурцы начали расти в Украине из-за ограниченного предложения от внешних поставщиков. Пока овощ стоит в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.