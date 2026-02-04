Запланована подія 2

Буряк в Україні дорожчає через підвищений попит та обмежену пропозицію

В Україні зросли ціни на столовий буряк

В Україні на поточному тижні зросли ціни на столовий буряк: фермери продають його по 6–11 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж тиждень тому. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Ціни на буряк зростають

За словами учасників ринку, подорожчання пов’язане з помітним пожвавленням торговельної активності в цьому сегменті. Водночас більшість господарств тимчасово призупинили продажі буряка високої якості, очікуючи подальшого підвищення цін.

Наразі українські виробники реалізують столовий буряк за цінами від 6 до 11 грн за кілограм (0,14–0,25 долара/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж тижнем раніше. Підвищувати відпускні ціни фермерам дозволяє одразу кілька чинників. Передусім ідеться про зростання попиту: буряк активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні торговельні мережі.

Водночас пропозиція цієї продукції на ринку залишається обмеженою, адже частина господарств утримується від продажів, розраховуючи на подальше подорожчання.

Попри це, нинішні ціни на столовий буряк все ще в середньому на 47% нижчі, ніж за аналогічний період минулого.

Нагадаємо, скорочення пропозиції тепличних помідорів на внутрішньому ринку України за останній тиждень дозволило продавцям вкотре підвищити відпускні ціни на наявні обсяги продукції.

Автор:
Ольга Опенько