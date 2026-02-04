Свекла в Украине дорожает из-за повышенного спроса и ограниченного предложения

В Украине на текущей неделе выросли цены на столовую свеклу: фермеры продают ее по 6–11 грн/кг, что в среднем на 15% дороже недели назад.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Цены на свеклу растут

По словам участников рынка, удорожание связано с заметным оживлением торговой активности в этом сегменте. В то же время, большинство хозяйств временно приостановили продажи свеклы высокого качества, ожидая дальнейшего повышения цен.

Пока украинские производители реализуют столовую свеклу по ценам от 6 до 11 грн за килограмм (0,14–0,25 доллара/кг), что в среднем на 15% дороже, чем неделей ранее. Повышать отпускные цены фермерам позволяет сразу несколько факторов. Прежде всего, речь идет о росте спроса: свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные торговые сети.

В то же время, предложение этой продукции на рынке остается ограниченным, ведь часть хозяйств воздерживается от продаж, рассчитывая на дальнейшее подорожание.

Тем не менее, нынешние цены на столовую свеклу все еще в среднем на 47% ниже, чем за аналогичный период прошлого.

Напомним, сокращение предложения тепличных помидоров на внутреннем рынке Украины за последнюю неделю позволило продавцам еще раз повысить отпускные цены на имеющиеся объемы продукции.