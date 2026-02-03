В Украине стремительно дорожают помидоры: сколько стоит килограмм

Сокращение предложения тепличных помидоров на внутреннем рынке Украины за последнюю неделю позволило продавцам еще раз повысить отпускные цены на имеющиеся объемы продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Причины удорожания

Аналитики отмечают, что если еще неделей ранее цены на эти овощи повышались незначительно, то к концу января ценники в данном сегменте выросли минимум на 15% за последние 7 дней.

Основным поставщиком этой продукции на украинский рынок в настоящее время традиционно выступает Турция, но последние несколько недель поставки тепличных помидоров из этой страны продолжали уменьшаться, а активность покупателей сохранялась на прежнем уровне.

Также выросли цены на тепличные овощи в самой стране-производителе, что связано с сезонным фактором.

Какие цены на помидоры

По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день помидоры на внутреннем рынке оптом предлагаются к продаже в диапазоне 110-130 грн/кг, что минимум на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики подчеркивают, что Сейчас тепличные помидоры в Украине реализуются в среднем на 27% дороже, чем в начале февраля 2025 года.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время цены на томаты могут стабилизироваться после того, как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок.

Отметим, что в 2025 году Украина нарастила импорт помидоров на 32,5% — до 104,82 тыс. тонн, а огурцов — на 46,3%, до 70,82 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: