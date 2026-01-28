Украина в 2025 году существенно увеличила импорт помидоров и огурцов

В 2025 году Украина нарастила импорт помидоров на 32,5% – до 104,82 тыс. тонн, а огурцов – на 46,3%, до 70,82 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В денежном исчислении импорт помидоров за год вырос на 31,6% и достиг $140,84 млн, тогда как импорт огурцов увеличился на 38,8% — до $89,14 млн.

Основным поставщиком помидоров в 2025 году оставалась Турция, на которую пришлось 82,3% всех поставок в денежном выражении. Также томаты импортировались из Польши (7,3%) и Нидерландов (1,9%). В сегменте огурцов доля Турции составила 83,5%, далее следовали Румыния (7,6%) и Польша (4,6%).

По сравнению с 2024 годом, Турция существенно усилила свои позиции на украинском рынке как помидоров, так и огурцов. Год назад ее доля в импорте томатов составила 77,3%, а огурцов – 73,6%.

В то же время экспорт помидоров из Украины в 2025 году сократился на 31,2% - до 553 тонн. Основными покупателями стали Молдова (61,5%), Польша (34,1%) и Румыния (1,1%). Как и годом ранее, крупнейшим импортером украинских томатов оставалась Молдова.

В то же время экспорт украинских огурцов вырос на 19,7% и достиг 3,76 тыс. тонн. Крупнейшими рынками сбыта были Польша (54,5%), Эстония (36,4%) и Молдова (7,5%). В 2024 году эти же страны возглавляли рейтинг, однако с другим распределением долей.

Как сообщалось ранее, в июле 2025 г. Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт свежих огурцов и помидоров из Турции в размере 20,1% и 26,9% соответственно сроком на пять лет. Решение было принято в целях защиты отечественных тепличных производителей от демпингового импорта.

Пока тепличные помидоры продаются в Украине на 10% дороже, чем в середине января 2025г. Многие участники рынка считают, что такой скачок цен временный и уже на следующей неделе томаты могут подешеветь после возобновления поставок из Турции.