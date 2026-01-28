Запланована подія 2

Україна у 2025 році суттєво збільшила імпорт помідорів та огірків

Імпорт томатів та огірків зріс попри антидемпінгові мита

У 2025 році Україна наростила імпорт помідорів на 32,5% — до 104,82 тис. тонн, а огірків — на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У грошовому вимірі імпорт помідорів за рік зріс на 31,6% і сягнув $140,84 млн, тоді як імпорт огірків збільшився на 38,8% — до $89,14 млн.

Основним постачальником помідорів у 2025 році залишалася Туреччина, на яку припало 82,3% усіх поставок у грошовому виразі. Також томати імпортувалися з Польщі (7,3%) та Нідерландів (1,9%). У сегменті огірків частка Туреччини становила 83,5%, далі йшли Румунія (7,6%) та Польща (4,6%).

Порівняно з 2024 роком Туреччина суттєво посилила свої позиції на українському ринку як помідорів, так і огірків. Рік тому її частка в імпорті томатів становила 77,3%, а огірків — 73,6%.

Водночас експорт помідорів з України у 2025 році скоротився на 31,2% — до 553 тонн. Основними покупцями стали Молдова (61,5%), Польща (34,1%) та Румунія (1,1%). Як і роком раніше, найбільшим імпортером українських томатів залишалася Молдова.

Натомість експорт українських огірків зріс на 19,7% і досяг 3,76 тис. тонн. Найбільшими ринками збуту були Польща (54,5%), Естонія (36,4%) та Молдова (7,5%). У 2024 році ці ж країни очолювали рейтинг, однак з іншим розподілом часток.

Як повідомлялося раніше, у липні 2025 року Україна запровадила антидемпінгові мита на імпорт свіжих огірків і помідорів з Туреччини у розмірі 20,1% та 26,9% відповідно строком на п’ять років. Рішення було ухвалене з метою захисту вітчизняних тепличних виробників від демпінгового імпорту.

Наразі тепличні помідори продаються в Україні на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Багато учасників ринку вважають, що такий стрибок цін тимчасовий і вже наступного тижня томати можуть подешевшати після відновлення поставок із Туреччини.

Автор:
Тетяна Гойденко