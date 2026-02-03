В Україні стрімко дорожчають помідори: скільки коштує кілограм

Скорочення пропозиції тепличних помідорів на внутрішньому ринку України за останній тиждень дозволило продавцям вкотре підвищити відпускні ціни на наявні обсяги продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

Аналітики зауважують, що якщо ще тижнем раніше ціни на ці овочі підвищувалися незначно, то під кінець січня цінники в даному сегменті зросли мінімум на 15% за останні 7 днів.

Основним постачальником цієї продукції на український ринок у цей час року традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів поставки тепличних помідорів із цієї країни продовжували зменшуватися, а активність покупців зберігалася на колишньому рівні.

Також зросли ціни на тепличні овочі у самій країні-виробнику, що було пов’язане із сезонним фактором.

Які ціни на помідори

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні помідори на внутрішньому ринку оптом пропонуються до продажу в діапазоні 110-130 грн/кг, що мінімум на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики підкреслюють, що зараз тепличні помідори в Україні реалізуються в середньому на 27% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року.

Експерти не виключають, що вже найближчим часом ціни на томати можуть стабілізуватися після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Зауважимо, у 2025 році Україна наростила імпорт помідорів на 32,5% — до 104,82 тис. тонн, а огірків — на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: