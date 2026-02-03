Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні стрімко дорожчають помідори: скільки коштує кілограм

помідор
В Україні стрімко дорожчають помідори / Depositphotos

Скорочення пропозиції тепличних помідорів на внутрішньому ринку України за останній тиждень дозволило продавцям вкотре підвищити відпускні ціни на наявні обсяги продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Причини подорожчання

Аналітики зауважують, що якщо ще тижнем раніше ціни на ці овочі підвищувалися незначно, то під кінець січня цінники в даному сегменті зросли мінімум на 15% за останні 7 днів.

Основним постачальником цієї продукції на український ринок у цей час року традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів поставки тепличних помідорів із цієї країни продовжували зменшуватися, а активність покупців зберігалася на колишньому рівні.

Також зросли ціни на тепличні овочі у самій країні-виробнику, що було пов’язане із сезонним фактором.

Які ціни на помідори

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні помідори на внутрішньому ринку оптом пропонуються до продажу в діапазоні 110-130 грн/кг, що мінімум на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики підкреслюють, що зараз тепличні помідори в Україні реалізуються в середньому на 27% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року.

Фото 2 — В Україні стрімко дорожчають помідори: скільки коштує кілограм

Експерти не виключають, що вже найближчим часом ціни на томати можуть стабілізуватися після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Зауважимо, у 2025 році Україна наростила імпорт помідорів на 32,5% — до 104,82 тис. тонн, а огірків — на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Світлана Манько