Тепличні огірки та помідори в Україні здорожчали на третину: коли впадуть ціни

овочі
Огірки та помідори побили 5-річний рекорд / Depositphotos

Ціни на тепличні огірки та помідори сягнули історичного максимуму. Показники є рекордними щонайменше за останні п’ять років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Скільки коштують овочі сьогодні

За даними експерта аграрного ринку Олександра Хорєва, гуртові ціни на огірки наразі коливаються в межах 135–165 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії. Помідори коштують трохи дешевше — 120–140 грн/кг.

Для порівняння, минулого року в цей же період томати продавали дешевше за 100 грн, а ціна на огірки становила близько 110 грн. Таким чином, зростання вартості за рік становить орієнтовно 25-30%.

Причини здорожчання

Основна причина подорожчання криється в ситуації у Туреччині, яка є головним постачальником тепличних овочів в Україну взимку.

"Це найближчі до нас і доступніші овочі, які ми можемо завезти. І в самій Туреччині також є сезонність, і в них зараз відмічається зниженням обсягів збирання врожаю. І партії, які вони відправляють не тільки в Україну, а й по всіх країнах Європи і інших країнах, вони зараз менші і ціни в них зросли", - наголосив експерт.

Оскільки попит в Україні залишається стабільним, будь-яке зменшення пропозиції миттєво штовхає цінники вгору.

За словами Хорєва, окрім зовнішніх чинників, на ціну тисне девальвація гривні. Оскільки продукція імпортна, падіння курсу національної валюти щодо долара та євро автоматично збільшує її вартість на полицях українських магазинів.

Коли чекати на зниження цін

За прогнозами експерта, нинішні високі ціни триматимуться протягом найближчих тижнів, а можливо, й місяця. Полегшення ситуації очікується з початком весни. 

Попри цілорічну роботу, українські комбінати не можуть забезпечити внутрішній ринок через дорогу енергію та високу собівартість продукції.

"Тому більш гуртові партії ми вже очікуємо з березня місяця, починаючи з березня, а в квітні вже і огірки і томати від багатьох комбінатів будуть надходити на внутрішній ринок. Це трохи зніме напругу з ринку, і ціни, як правило,в середині весни починають просідати", – пояснив експерт.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Нагадаємо, перед новорічними святамиціни на огірки почали зростатив Україні через обмежену пропозицію від зовнішніх постачальників. Наразі овоч коштує в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше. 

Автор:
Тетяна Бесараб