Тепличные огурцы и помидоры в Украине подорожали на треть: когда цены упадут

Цены на тепличные огурцы и помидоры достигли исторического максимума. Показатели являются рекордными, по меньшей мере, за последние пять лет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit .

Сколько стоят овощи сегодня

По данным эксперта аграрного рынка Александра Хорева, оптовые цены на огурцы пока колеблются в пределах 135–165 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Помидоры стоят чуть дешевле – 120–140 грн/кг .

Для сравнения, в прошлом году в этот же период томаты продавали дешевле 100 грн, а цена на огурцы составила около 110 грн. Таким образом рост стоимости за год составляет ориентировочно 25-30%.

Причины удорожания

Основная причина подорожания кроется в ситуации Турции, которая является главным поставщиком тепличных овощей в Украину зимой.

"Это ближайшие к нам и более доступные овощи, которые мы можем завезти. И в самой Турции также есть сезонность, и у них сейчас отмечается снижением объемов уборки урожая. И партии, которые они отправляют не только в Украину, но и по всем странам Европы и другим странам, они сейчас меньше и цены у них выросли", - подчеркнул эксперт.

Поскольку спрос на Украине остается стабильным, любое уменьшение предложения мгновенно толкает ценники вверх.

По словам Хорева, помимо внешних факторов, на цену давит девальвация гривны. Поскольку продукция импортная, падение курса национальной валюты по отношению к доллару и евро автоматически увеличивает ее стоимость на полках украинских магазинов.

Когда ждать снижения цен

По прогнозам эксперта, нынешние высокие цены будут держаться в ближайшие недели, а возможно, и месяц. Облегчение ситуации можно ожидать с началом весны.

Несмотря на круглогодичную работу, украинские комбинаты не могут обеспечить внутренний рынок из-за дорогостоящей энергии и высокой себестоимости продукции.

"Поэтому более оптовые партии мы уже ожидаем с марта месяца, начиная с марта, а в апреле уже и огурцы и томаты от многих комбинатов будут поступать на внутренний рынок. Это немного снимет напряжение с рынка, и цены, как правило, в середине весны начинают проседать", – пояснил эксперт.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.

Уманский тепличный комбинат был основан в 1974 году. Расширение производственных площадей началось в 2002 году и сегодня комбинат занимает более 35 гектаров. Теплицы предприятия расположены в Умани, а также в филиалах в Христиновке и Тальном Черкасской области.

Напомним, перед новогодними праздниками цены на огурцы начали расти в Украине из-за ограниченного предложения от внешних поставщиков. Пока овощ стоит в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.