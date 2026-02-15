На рынке появились отечественные огурцы: какие цены

На этой неделе в нескольких украинских тепличных комбинатах приступили к продаже огурцов нового оборота. Единичные партии местных огурцов появились еще в конце прошлой недели, а сейчас продукция поступает в продажу массово.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.

Несмотря на это, объемы украинских огурцов пока недостаточны для полного удовлетворения спроса, что позволяет продавцам удерживать высокие цены – от 140 до 180 грн/кг ($3,25–4,18/кг) в зависимости от сорта, качества и объемов партии.

Для сравнения, импортные турецкие огурцы сейчас стоят 130–160 грн/кг ($3,02–3,72/кг). Разницу объясняют высшим качеством местной продукции, ограниченным предложением и более высокими затратами на производство.

Сезон украинских огурцов стартовал примерно в те же сроки, что и в прошлом году, но средняя цена на тот период была на 14% выше, чем сейчас.

По прогнозам экспертов, существенного снижения цен следует ожидать не раньше, чем через 1,5–2 месяца, когда предложение огурцов на рынке значительно вырастет за счет продукции из стационарных и пленочных теплиц.

Отметим, что цены на тепличные огурцы и помидоры достигли исторического максимума. Показатели являются рекордными, по меньшей мере, за последние пять лет. На прошлой неделе оптовые цены на огурцы колебались в пределах 135–165 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.