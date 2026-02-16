Дефіцит буряка на ринку призводить до подорожчання: які ціни

На українському ринку столовий буряк подорожчав на 19% порівняно з кінцем минулого тижня. Це зумовлено скороченням запасів якісних коренеплодів та високим попитом від оптових компаній і роздрібних мереж.

Сьогодні виробники продають буряк у діапазоні 5–10 грн/кг (0,12–0,23 дол./кг), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зростання цін учасники ринку пояснюють істотним скороченням пропозиції продукції. Продаж коренеплодів з необладнаних сховищ майже завершено, а пропозиція некондиційних овочів значно знизилася, що дозволило виробникам підняти ціни на якісну продукцію.

Водночас, ціни на буряк у середньому залишаються на 49% нижчими, ніж у цей же період минулого року.

Експерти не виключають, що нинішнє зростання може бути тимчасовим: подальше подорожчання може спонукати фермерів виставити на продаж коренеплоди зі сховищ, що збільшить пропозицію і, відповідно, призведе до зниження цін.

