Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,19

43,10

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дефіцит буряка на ринку призводить до подорожчання: які ціни

буряк
Вартість буряка зросла на 19% за тиждень. / Pixabay

На українському ринку столовий буряк подорожчав на 19% порівняно з кінцем минулого тижня. Це зумовлено скороченням запасів якісних коренеплодів та високим попитом від оптових компаній і роздрібних мереж.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Вартість буряка зросла

Сьогодні виробники продають буряк у діапазоні 5–10 грн/кг (0,12–0,23 дол./кг), що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зростання цін учасники ринку пояснюють істотним скороченням пропозиції продукції. Продаж коренеплодів з необладнаних сховищ майже завершено, а пропозиція некондиційних овочів значно знизилася, що дозволило виробникам підняти ціни на якісну продукцію.

Водночас, ціни на буряк у середньому залишаються на 49% нижчими, ніж у цей же період минулого року.

Експерти не виключають, що нинішнє зростання може бути тимчасовим: подальше подорожчання може спонукати фермерів виставити на продаж коренеплоди зі сховищ, що збільшить пропозицію і, відповідно, призведе до зниження цін.

Нагадаємо,  в кількох українських тепличних комбінатах розпочали продаж вітчизняних огірків. Обсяги українських огірків поки що недостатні для повного задоволення попиту, що дозволяє продавцям утримувати високі ціни – від 140 до 180 грн/кг.

Автор:
Ольга Опенько