Дело о коррупции на закупки дронов: ВАКС отправил нардепа Кузнецова под стражу

4 августа Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил народного депутата Алексея Кузнецова, являющегося фигурантом дела о коррупции при закупке дронов и средств РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере более восьми миллионов гривен. Прокурор по делу просил арест с залогом в 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:

прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи, суду по каждому требованию;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;



воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;



воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.

Что известно о деле?

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

По данным следствия, среди установленных эпизодов — закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% суммы контракта как неправомерную выгоду. Кроме того, по аналогичной схеме состоялась закупка FPV-дронов почти на 10 млн грн.

В общей сложности предприятие поставило продукцию по завышенной стоимости около 80 тысяч долларов, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

2 августа НАБУ провели ряд мер по разоблачению причастных к совершению коррупционного преступления и задержали четырех человек в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, в июле НАБУ и САП завершили расследование дела о завладении 146 млн грн, уплаченных за неоказанные услуги.