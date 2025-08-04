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Справа про корупцію на закупівлі дронів: ВАКС відправив нардепа Кузнєцова під варту
4 серпня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відправив народного депутата Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і засобів РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу в розмірі понад вісім мільйонів гривень. Прокурор у справі просив арешт із заставою у 30 мільйонів гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужубу ВАКС.
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
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повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця
проживання та/або місця роботи;
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утримуватися
від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Що відомо про справу?
НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.
За даними слідства серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. Крім того, за аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн.
Загалом підприємство поставило продукцію за завищеною вартістю на близько 80 тисяч доларів, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.
2 серпня НАБУ провели низку заходів з викриття причетних до вчинення корупційного злочину та затримали чотирьох осіб в порядку статті 208 КПК України.
Нагадаємо, у липні НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння 146 млн грн, які були сплачені за ненадані послуги.