Дело о завладении средствами Укргазбанка направлено в суд: как работала незаконная схема

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины ( НАБУ ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) отправили на скамью подсудимых 8 участников преступной организации во главе с бывшим председателем правления АБ "Укргазбанк", которая на протяжении 2014-2020 годов незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.

Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба НАБУ.

Как работала незаконная схема?

По данным следствия, обвиняемые реализовали схему вывода из Укргазбанка средств под предлогом оплаты посреднических услуг.

"На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк на основании фиктивных актов выполненных работ исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали", — рассказали в НАБУ.

В ходе следственных действий было установлено, что в схеме были задействованы физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Более того, большинство из них были зарегистрированы исключительно для участия в сделке. После получения средств они прекращали свою деятельность.

В антикоррупционном бюро отметили, что за время существования схемы Укргазбанк осуществил более тысячи перечислений 52 псевдопосредникам, незаконно потратив на это более 206 миллионов гривен.

Круг обвиняемых

В круг обвиняемых, по информации НАБУ, входят бывший председатель правления Укргазбанка как руководитель преступной организации; экс-заместитель председателя правления банка; эксруководители одного из департаментов указанного финучреждения; бывший руководитель областной дирекции банка; три фиктивных партнера банка.

Их действия, в зависимости от роли в преступной схеме, квалифицированы по ст. 191, ст. 255, ст. 209 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в отношении еще восьми участников преступления суд вынес обвинительные приговоры на основании соглашений о признании виновности. Они согласились предоставить разоблачительные показания, возместили 35 млн грн убытков и перечислили 14,726 млн грн в поддержку ВСУ.

Напомним, антикоррупционные органы разоблачили бывшего руководителя государственного спецэкспортера в масштабной схеме отмывания средств, в рамках которой было завладело более 387 млн грн, принадлежавших предприятиям-концерна " Укроборонпром " .