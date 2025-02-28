Справу щодо заволодіння коштами Укргазбанку скеровано до суду: як працювала незаконна схема

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відправили на лаву підсудних 8 учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ "Укргазбанк", яка упродовж 2014-2020 років незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Про це 28 лютого повідомила пресслужба НАБУ.

Як працювала незаконна схема?

За даними слідства, обвинувачені реалізували схему виведення з Укргазбанку коштів під приводом оплати посередницьких послуг.

"Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному Укргазбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", — розповіли в НАБУ.

Під час слідчих дій було встановлено, що схемі були задіяні фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більше того, більшість з них були зареєструвані виключно для участі в оборудці. Після отримання коштів вони припиняли свою діяльність.

В антикорупційному бюро зазначили, що за час існування схеми Укргазбанк здійснив понад тисячу перерахувань 52 псевдопосередникам, незаконно витративши на це понад 206 мільйонів гривень.

Коло обвинувачених

У коло обвинувачених, за інформацією НАБУ, входять колишній голова правління Укргазбанку, як керівник злочинної організації; ексзаступник голови правління банку; екскерівники одного з департаментів зазначеної фінустанови; колишній керівник обласної дирекції банку; троє фіктивних партнерів банку.

Їх дії, в залежності від ролі у злочинній схемі, кваліфіковано за ст. 191, ст. 255, ст. 209 та ст. 366 Кримінального кодексу України.

Крім того, стосовно ще вісьмох учасників злочину суд ухвалив обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості. Вони погодились надати викривальні показання, відшкодували 35 млн грн збитків та перерахували 14,726 млн грн на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, антикорупційні органи викрили колишнього керівника державного спецекспортера у масштабній схемі відмивання коштів, в рамках якої було заволоділо понад 387 млн грн, що належали підприємствам-концерну "Укроборонпром".