Експосадовцю "Укроборонпрому" повідомлено про підозру у відмиванні коштів та легалізації 387 млн грн

Антикорупційні органи викрили колишнього керівника державного спецекспортера у масштабній схемі відмивання коштів, в рамках якої було заволоділо понад 387 млн грн, що належали підприємствам-концерну “Укроборонпром”.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про хід розслідування

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ було повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою виконувати роль посередника у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Дії ексочільника компанії кваліфіковані як заволодіння майном через зловживання службовим становищем, підробка документів та відмивання коштів.

Оскільки підозрювана особа переховується від органу досудового розслідування, їй було повідомлено про підозру відповідно до встановленої процедури.

У межах досудового розслідування щодо заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-концерну "Укроборонпром" встановлено, що підозрювана особа була причетна до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без наміру їх виконання з підставними компаніями.

Загальна сума коштів, переведених таким чином, перевищує 46 млн дол., з яких 13 млн євро були переведені через кілька транзитних компаній безпосередньо на рахунки підозрюваної особи.

За ці кошти підозрювана особа придбала елітну нерухомість у Франції, зокрема:

віллу за 86 млн грн;

виноробню з 105 земельними ділянками на суму 229 млн грн та 27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На це майно накладено арешт французьким судом.

У відомстві не називають імені фігуранта, однак Суспільне із посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про колишнього гендиректора "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова.

Справу про легалізацію коштів було передано французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у рамках міжнародного співробітництва. Слідство триває.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.