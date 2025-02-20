Экс-чиновнику "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в отмывании средств и легализации 387 млн грн

Антикоррупционные органы разоблачили бывшего руководителя государственного спецэкспортера в масштабной схеме отмывания средств, в рамках которой было завладено более 387 млн грн, принадлежавших предприятиям-концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

О ходе расследования

При процессуальном руководстве прокурора САП детективами НАБУ было поставлено в известность о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, уполномоченной государством выполнять роль посредника в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.

Действия экс-чиновника компании квалифицированы как завладение имуществом из-за злоупотребления служебным положением, подделки документов и отмывания средств.

Поскольку подозреваемое лицо скрывается от органа досудебного расследования, ему было сообщено о подозрении в соответствии с установленной процедурой.

В рамках досудебного расследования по завладению более 387 млн грн средств государственных предприятий-концерна "Укроборонпром" установлено, что подозреваемый был причастен к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без намерения их выполнения с подставными компаниями.

Общая сумма средств, переведенных таким образом, превышает 46 млн долл., из которых 13 млн евро были переведены через несколько транзитных компаний непосредственно на счета подозреваемого.

За эти средства подозреваемый приобрел элитную недвижимость во Франции, в частности:

виллу за 86 млн. грн;

винодельню со 105 земельными участками на сумму 229 млн грн;

27 винодельческих участков стоимостью 37 млн грн.

На это имущество наложен арест французским судом.

В ведомстве не называют имени фигуранта, однако Общественное со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о бывшем гендиректоре Укрспецэкспорта Дмитрии Перегудове.

Дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами НАБУ и САП в рамках международного сотрудничества. Следствие продолжается.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей