Депутаты хотят ослабить антикоррупционное законодательство: НАПК выступает против изменений

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает Верховную Раду не принимать изменения в закон "О предотвращении коррупции", которые могут привести к ликвидации системы мониторинга по расходам и имуществу должностных лиц.

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Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Речь идет о возможных изменениях в ст. 51-4 "Мониторинг образа жизни субъектов декларирования" Закона Украины "О предотвращении коррупции". Они прописаны в законопроекте № 12374-д " Об усилении институциональной способности НАПК".

В НАПК считают, что предложенные изменения усложнят проверку сомнительных активов, в частности сделают невозможным анализ активов, полученных в публичную службу, и создадут коррупционные риски, позволяя декларантам указывать недостающие активы для их дальнейшей легализации.

К рассмотрению народными депутатами предложены следующие изменения:

Ограничение мониторинга образа жизни только периодом, когда человек занимает государственную должность. Это не даст оценить законность состояния, которое человек приобрел раньше. Следовательно, должностное лицо сможет объяснить свое состояние якобы «законными доходами», полученными в государственную службу. А это создает коррупционные риски, к тому же должностное лицо может избежать ответственности после увольнения.

Это не даст оценить законность состояния, которое человек приобрел раньше. Следовательно, должностное лицо сможет объяснить свое состояние якобы «законными доходами», полученными в государственную службу. А это создает коррупционные риски, к тому же должностное лицо может избежать ответственности после увольнения. Проверка только самого декларанта и его семьи. Если будут проверять чиновника и его семью, то имущество будут записывать на других людей — друзей или знакомых. Следовательно, регуляторы его не найдут. Мониторинг образа жизни помогает раскрывать такие схемы.

Если будут проверять чиновника и его семью, то имущество будут записывать на других людей — друзей или знакомых. Следовательно, регуляторы его не найдут. Мониторинг образа жизни помогает раскрывать такие схемы. Ограничение продолжительности мониторинга до трех месяцев. Чтобы качественно проверить образ жизни нужно много времени — ведь анализируют большие объемы информации, запросы в другие страны и финансовые документы. Даже в простых случаях это может занять до шести месяцев, а в сложных – больше года. Если ограничить срок до трех месяцев, это сделает невозможным эффективную борьбу с коррупцией.

В НАПК заверили, что такие изменения ограничат их полномочия и функционал мониторинга образа жизни, что окажет негативное влияние на работу Агентства.

"Предложенные изменения направлены на ограничение исключительно полномочий Национального агентства и нивелируют такой важный инструмент финансового контроля как МСЖ, что, безусловно, будет иметь негативное влияние на его эффективность. Более того, такие изменения обусловят откат обратно в вопросах контроля за состоянием публичных служащих через МСЖ, повышение эффективности которого в последнее время было отмечено международными экспертами".

Напомним, что Украина получила 35 из 100 баллов в Индексе восприятия коррупции за 2024 год. В новом исследовании Transparency International наша страна занимает 105 место среди 180 стран.