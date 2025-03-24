Депутати хочуть послабити антикорупційне законодавство: НАЗК виступає проти змін

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає Верховну Раду не ухвалювати зміни до закону "Про запобігання корупції", які можуть призвести до ліквідації системи моніторингу за витратами та майном посадовців.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Мова йде про можливі зміни до ст. 51-4 "Моніторинг способу життя суб’єктів декларування" Закону України "Про запобігання корупції". Вони прописані в законопроєкті № 12374-д "Щодо посилення інституційної спроможності НАЗК".

У НАЗК вважають, що запропоновані зміни ускладнять перевірку сумнівних активів, зокрема зроблять неможливим аналіз активів, отриманих до публічної служби, і створять корупційні ризики, дозволяючи декларантам вказувати відсутні активи для їх подальшої легалізації.

До розгляду народними депутатами запропоновано такі зміни:

Обмеження моніторингу способу життя лише періодом, коли людина займає державну посаду. Це не дасть оцінити законність статків, яких людина набула раніше. Отже, посадовець зможе пояснити свої статки нібито «законними доходами», отриманими до державної служби. А це створює корупційні ризики, до того ж посадовець може уникнути відповідальності після звільнення.

Це не дасть оцінити законність статків, яких людина набула раніше. Отже, посадовець зможе пояснити свої статки нібито «законними доходами», отриманими до державної служби. А це створює корупційні ризики, до того ж посадовець може уникнути відповідальності після звільнення. Перевірка тільки самого декларанта та його родини. Якщо перевірятимуть лише посадовця та його сім’ю, то майно записуватимуть на інших людей — друзів чи знайомих. Отже, регулятори його не знайдуть. Натомість моніторинг способу життя допомагає розкривати такі схеми.

Якщо перевірятимуть лише посадовця та його сім’ю, то майно записуватимуть на інших людей — друзів чи знайомих. Отже, регулятори його не знайдуть. Натомість моніторинг способу життя допомагає розкривати такі схеми. Обмеження тривалості моніторингу до трьох місяців. Щоб якісно перевірити спосіб життя, потрібно багато часу — адже аналізують великі обсяги інформації, запити до інших країн та фінансові документи. Навіть у простих випадках це може зайняти до шести місяців, а в складних — понад рік. Якщо обмежити термін до трьох місяців, це унеможливить ефективну боротьбу з корупцією.

У НАЗК впевнені, що такі зміни обмежать їхні повноваження і функціонал моніторингу способу життя, що негативно вплине на роботу Агентства.

"Запропоновані зміни спрямовані на обмеження виключно повноважень Національного агентства та нівелюють такий важливий інструмент фінансового контролю як МСЖ, що, безумовно, матиме негативний вплив на його ефективність. Більше того, такі зміни зумовлять відкат назад у питаннях контролю за статками публічних службовців через МСЖ, підвищення ефективності якого останнім часом було відзначене міжнародними інституціями та експертами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна отримала 35 зі 100 балів в Індексі сприйняття корупції за 2024 рік. У новому дослідженні Transparency International наша країна посідає 105 місце поміж 180 країн.