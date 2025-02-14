Девелопер Arricano отчитался об уплаченных налогах: сколько средств поступило в бюджет

Группа компаний Arricano в Украине, один из лидеров девелопмента четырех торговых центров (ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON", ТРК "Солнечная Галерея", ТРК City Mall), перечислила 205,9 млн грн налогов в госбюджет и более 4,2 млн грн в поддержку Сил Обороны.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

Ключевые показатели и достижения в 2024 году

Основные достижения и показатели компании Arricano в 2024 году:

Уплачено 205,9 млн грн налогов в госбюджет (всех уровней);

Перечислено более 4,2 млн грн. в поддержку Сил обороны Украины и благотворительные инициативы;

Трафик по ТРК – более 21 млн посетителей;

Открыто 35 новых магазинов и заведений общей площадью около 23,3 тыс. кв. м в ТРК;

В ТРК "Солнечная Галерея" в Кривом Роге и ТРК CITY MALL в Запорожье усилен tenant-mix лидером рынка FMCG — супермаркетом "Сільпо", а также привлечены новые отечественные и международные операторы, такие как Sinsay, DIVERSE, Broxci и др.;

Средняя вакантность в ТРК группы Arricano к концу 2024 года составляла менее 5%, а в некоторых объектах, в частности в ТРК "Проспект", этот показатель достиг 0%.

Отдельно — 66,7 млн грн было инвестировано в восстановление ТРК "Солнечная Галерея" (г. Кривой Рог), пострадавшего в результате ракетного удара по городу в январе 2024 года.

Что касается маркетинговых достижений, в прошлом году девелопер сосредоточился на увеличении лояльной аудитории всех своих 4 торговых комплексов и создании оригинального видеоконтента, набравшего тысячи просмотров и охватов.

Как результат, ТРК "Проспект" вошел в ТОП-8 самых популярных страниц в Facebook среди ТРЦ Украины, а ТРЦ "РайON" поднялся на 19-ю позицию. Кроме того, ТРК "Проспект" попал в рейтинг аккаунтов ТРЦ Украины с наибольшим количеством подписчиков в Instagram, заняв 19 место и опередив другие торговые центры, отмечает пресс-служба.

Отдельным приоритетом Arricano были благотворительные, социальные и патриотические проекты, а также инициативы, направленные на поддержание физического и ментального здоровья комьюнити ТРК, увеличение посещаемости торговых центров и повышение товарооборота арендаторов.

Об Arricano

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров и является одним из лидеров на рынке недвижимости Украины.

Из-за своих дочерних компаний в Украине она владеет и управляет четырьмя ТЦ общей площадью 147,6 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная Галерея" в Кривом Роге и City Mall в Запорожье. Кроме того, компании принадлежат 49,9% акций ТРЦ Sky Mall в Киеве, а также земельные участки для будущего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования. Также ведется строительство киевского ТРК Lukianivka.