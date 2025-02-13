В прошлом году группа DCH Ярославского уплатила на 337 млн грн налогов больше, чем в 2023 году

По результатам 2024 года компании Группы DCH уплатили 2,26 млрд грн налогов, что на 337 млн грн больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Основные цифры

Отмечается, что общая сумма налогов, уплаченных компаниями Группы DCH с начала полномасштабного вторжения РФ, превысила 6,12 млрд. грн.

Основное увеличение налоговых вычетов произошло благодаря следующим предприятиям:

Банк Кредит Днепр и Караван Megastore, уплатившие на 120 и 109 млн грн больше соответственно по сравнению с прошлым годом.

Горнодобывающая компания "Сухая Балка" также попала к лидерам, увеличив свои налоговые платежи почти на 75 млн. грн.

Отчисления страховых компаний "Оранта" и "НГО" выросли почти на 58 и 55 млн. грн. соответственно.

О предприятиях и налогах

В 2024 году кредитный портфель Банка Кредит Днепр удвоился, при этом 80% составляли кредиты для корпоративных клиентов, включая как крупные компании, так и малого и среднего бизнеса. В прошлом году банк активно работал с клиентами по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". По итогам 2024 года Банк Кредит Днепр попал в ТОП-5 банков Украины по объемам выданных кредитов в рамках программы доступного ипотечного кредитования "єОселя" и стал одним из лидеров среди негосударственных банков.

Выплаты страховых возмещений "ИНГО" за 2024 год выросли на 32%, достигнув более 1,08 млрд грн. Компания стала лидером по страхованию военных рисков, заняла 2 место в медицинском страховании и 3 место среди корпоративных партнеров. Агентство IBI-Rating подтвердило рейтинг финансовой устойчивости на уровне uaAAifr. СК "ИНГО" присоединилась к программе страхования военных рисков ЕБРР с покрытием €50 млн.

Выплаты страховых возмещений "Оранта" увеличились на 22%, составив более 468 млн грн. Компания получила несколько профессиональных наград, вошла в десятку крупнейших компаний по нескольким показателям, а также получила признание на конкурсе "Страховая компания года 2024". Агентство IBI-Rating подтвердило высокий рейтинг финансовой устойчивости на уровне uaAA и кредитоспособности uaA с прогнозом "в развитии".

Добыча сырой руды на предприятии "Сухая Балка" в 2024 году составила 1 млн тонн, товарной – 917 тысяч тонн. Объем горной массы составлял около 7,7 тысячи метров. куб. Общая протяженность проходческих работ достигла 93 км. Инвестиции в восстановление оборудования составили 43 млн грн.

В 2024 году Днепровский металлургический завод произвел 42,9 тыс. т металлопроката и 289,1 тыс. т кокса. Завод расширил сортамент продукции, изготовил трехэтажную шахтную клеть на 126 человек, а также успешно прошел аудиты по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и подтвердил соответствие требованиям Строительного регламента Евросоюза.

Справка:

DCH Investment Management – финансово-промышленная группа, управляющая инвестициями в добычу руды и металлургию, машиностроение, недвижимость, страхование, банковский и гостиничный бизнес. У группы есть многолетний опыт эффективного инвестирования в Украине.