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Торік група DCH Ярославського сплатила на 337 млн грн податків більше, ніж у 2023 році
За результатами 2024 року компанії Групи DCH сплатили 2,26 млрд грн податків, що на 337 млн грн більше порівняно з 2023 роком.
Про це інформує пресслужба DCH.
Основні цифри
Зазначається, що загальна сума податків, сплачених компаніями Групи DCH з початку повномасштабного вторгнення РФ, перевищила 6,12 млрд грн.
Основне збільшення податкових відрахувань сталося завдяки таким підприємствам:
- Банк Кредит Дніпро та Караван Megastore, які сплатили на 120 та 109 млн грн більше відповідно, порівняно з минулим роком.
- Гірничодобувна компанія "Суха Балка" також потрапила до лідерів, збільшивши свої податкові платежі майже на 75 млн грн.
- Відрахування страхових компаній "Оранта" та "НГО" зросли майже на 58 та 55 млн грн відповідно.
Про підприємства та податки
- У 2024 році кредитний портфель Банку Кредит Дніпро подвоївся, при цьому 80% складали кредити для корпоративних клієнтів, включаючи як великі компанії, так і представників малого та середнього бізнесу. Минулого року банк активно працював з клієнтами за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". За підсумками 2024 року Банк Кредит Дніпро потрапив до ТОП-5 банків України за обсягами виданих кредитів в рамках програми доступного іпотечного кредитування "єОселя" та став одним з лідерів серед недержавних банків.
- Виплати страхових відшкодувань "ІНГО" за 2024 рік зросли на 32%, досягнувши понад 1,08 млрд грн. Компанія стала лідером у страхуванні воєнних ризиків, зайняла 2 місце в медичному страхуванні та 3 місце серед корпоративних партнерів. Агентство IBI-Rating підтвердило рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAAifr. СК "ІНГО" також приєдналася до програми страхування воєнних ризиків ЄБРР з покриттям €50 млн.
- Виплати страхових відшкодувань "Оранта" збільшилися на 22%, склавши понад 468 млн грн. Компанія отримала кілька професійних нагород, увійшла до десятки найбільших компаній за кількома показниками, а також здобула визнання на конкурсі "Страхова компанія року 2024". Агентство IBI-Rating підтвердило високий рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAA та кредитоспроможності uaA з прогнозом "у розвитку".
- Видобуток сирої руди на підприємстві "Суха Балка" у 2024 році склав 1 млн тонн, товарної – 917 тисяч тонн. Обсяг гірничої маси становив близько 7,7 тисяч м. куб. Загальна довжина прохідницьких робіт сягнула 93 км. Інвестиції у відновлення обладнання склали 43 млн грн.
- У 2024 році Дніпровський металургійний завод виробив 42,9 тис. т металопрокату та 289,1 тис. т коксу. Завод розширив сортамент продукції, виготовив триповерхову шахтну кліть на 126 осіб, а також успішно пройшов аудити за стандартами ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 і підтвердив відповідність вимогам Будівельного регламенту Євросоюзу.
Довідково:
DCH Investment Management — фінансово-промислова група, що керує інвестиціями у видобуток руди та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський та готельний бізнес. Група має багаторічний досвід ефективного інвестування в Україні.
Нагадаємо, у 2024 році підприємства компанії МХП Косюка перерахували до бюджетів усіх рівнів 7,6 мільярдів гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.