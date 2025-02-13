Торік група DCH Ярославського сплатила на 337 млн грн податків більше, ніж у 2023 році

За результатами 2024 року компанії Групи DCH сплатили 2,26 млрд грн податків, що на 337 млн грн більше порівняно з 2023 роком.

Про це інформує пресслужба DCH.

Основні цифри

Зазначається, що загальна сума податків, сплачених компаніями Групи DCH з початку повномасштабного вторгнення РФ, перевищила 6,12 млрд грн.

Основне збільшення податкових відрахувань сталося завдяки таким підприємствам:

Банк Кредит Дніпро та Караван Megastore, які сплатили на 120 та 109 млн грн більше відповідно, порівняно з минулим роком.

Гірничодобувна компанія "Суха Балка" також потрапила до лідерів, збільшивши свої податкові платежі майже на 75 млн грн.

Відрахування страхових компаній "Оранта" та "НГО" зросли майже на 58 та 55 млн грн відповідно.

Про підприємства та податки

У 2024 році кредитний портфель Банку Кредит Дніпро подвоївся, при цьому 80% складали кредити для корпоративних клієнтів, включаючи як великі компанії, так і представників малого та середнього бізнесу. Минулого року банк активно працював з клієнтами за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". За підсумками 2024 року Банк Кредит Дніпро потрапив до ТОП-5 банків України за обсягами виданих кредитів в рамках програми доступного іпотечного кредитування "єОселя" та став одним з лідерів серед недержавних банків.

Виплати страхових відшкодувань "ІНГО" за 2024 рік зросли на 32%, досягнувши понад 1,08 млрд грн. Компанія стала лідером у страхуванні воєнних ризиків, зайняла 2 місце в медичному страхуванні та 3 місце серед корпоративних партнерів. Агентство IBI-Rating підтвердило рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAAifr. СК "ІНГО" також приєдналася до програми страхування воєнних ризиків ЄБРР з покриттям €50 млн.

Виплати страхових відшкодувань "Оранта" збільшилися на 22%, склавши понад 468 млн грн. Компанія отримала кілька професійних нагород, увійшла до десятки найбільших компаній за кількома показниками, а також здобула визнання на конкурсі "Страхова компанія року 2024". Агентство IBI-Rating підтвердило високий рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAA та кредитоспроможності uaA з прогнозом "у розвитку".

Видобуток сирої руди на підприємстві "Суха Балка" у 2024 році склав 1 млн тонн, товарної – 917 тисяч тонн. Обсяг гірничої маси становив близько 7,7 тисяч м. куб. Загальна довжина прохідницьких робіт сягнула 93 км. Інвестиції у відновлення обладнання склали 43 млн грн.

У 2024 році Дніпровський металургійний завод виробив 42,9 тис. т металопрокату та 289,1 тис. т коксу. Завод розширив сортамент продукції, виготовив триповерхову шахтну кліть на 126 осіб, а також успішно пройшов аудити за стандартами ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 і підтвердив відповідність вимогам Будівельного регламенту Євросоюзу.

Довідково:

DCH Investment Management — фінансово-промислова група, що керує інвестиціями у видобуток руди та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський та готельний бізнес. Група має багаторічний досвід ефективного інвестування в Україні.