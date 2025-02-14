Девелопер Arricano відзвітував про сплачені податки: скільки коштів надійшло до бюджету

Група компаній Arricano в Україні, один із лідерів девелопменту чотирьох торговельних центрів (ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON", ТРК "Сонячна Галерея", ТРК City Mall), перерахувала 205,9 млн грн податків до держбюджету різних рівнів та понад 4,2 млн грн на підтримку Сил оборони України та благодійні ініціативи.

Про це інформує пресслужба групи.

Ключові показники та досягнення у 2024 році

Основні досягнення та показники компанії Arricano у 2024 році:

Сплачено 205,9 млн грн податків до держбюджету (усіх рівнів);

Перераховано понад 4,2 млн грн на підтримку Сил оборони України та благодійні ініціативи;

Трафік по ТРК — понад 21 млн відвідувачів;

Відкрито 35 нових магазинів і закладів загальною площею майже 23,3 тис. кв. м у ТРК;

У ТРК "Сонячна Галерея" в Кривому Розі та ТРК CITY MALL у Запоріжжі підсилено tenant-mix лідером ринку FMCG — супермаркетом "Сільпо", а також залучено нових вітчизняних і міжнародних операторів, таких як Sinsay, DIVERSE, Broxci та ін.;

Середня вакантність у ТРК групи Arricano на кінець 2024 року становила менше 5%, а в деяких об'єктах, зокрема у ТРК "Проспект", цей показник досяг 0%.

Окремо — 66,7 млн грн було інвестовано у відновлення ТРК "Сонячна Галерея" (м. Кривий Ріг), який постраждав унаслідок ракетного удару по місту в січні 2024 року.

Щодо маркетингових досягнень, минулого року девелопер зосередився на збільшенні лояльної аудиторії всіх своїх 4 торговельних комплексів та створенні оригінального відеоконтенту, який набрав тисячі переглядів і охоплень.

Як результат, ТРК "Проспект" увійшов до ТОП-8 найпопулярніших сторінок на Facebook серед ТРЦ України, а ТРЦ "РайON" піднявся на 19-ту позицію. Крім того, ТРК "Проспект" потрапив до рейтингу акаунтів ТРЦ України з найбільшою кількістю підписників в Instagram, зайнявши 19-те місце та випередивши інші торговельні центри, зазначає пресслужба.

Окремим пріоритетом Arricano тогоріч були благодійні, соціальні та патріотичні проєкти, а також ініціативи, спрямовані на підтримку фізичного й ментального здоров’я ком’юніті ТРК, збільшення відвідуваності торговельних центрів та підвищення товарообігу орендарів.

Про Arricano

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на розбудові торговельно-розважальних центрів і є одним із лідерів на ринку нерухомості України.

Через свої дочірні компанії в Україні вона володіє та управляє чотирма ТЦ загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна Галерея" у Кривому Розі та City Mall у Запоріжжі. Крім того, компанії належать 49,9% акцій ТРЦ Sky Mall у Києві, а також земельні ділянки для майбутнього будівництва трьох об'єктів, що наразі знаходяться на стадії проектування. Також ведеться будівництво київського ТРК Lukianivka.